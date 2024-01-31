Düzce'de ilginç anlar: Boğası öldürüyordu ama... "Nazar nazar" Besicilik yapan ve bir süre önce kendisini yaralayan boğası Rüzgar'ın nazara geldiğini söyleyen Mehmet Şahin, "Bunlar benim hayatım, ömrüm" dedi.

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DHA

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yaşayan ve besicilik yapan Mehmet Şahin, boğasının saldırısına uğradı.

Boğaları ineklerden ayırmak isterken Rüzgar'ın saldırısına uğrayan Şahin, yere düşüp acı içinde bağırdı.

Şahin'in yardımına bölgede bulunan bir kadın yetişerek, sopayla boğayı uzaklaştırmaya çalıştı.

Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, hafif yaralanan besici tedavisi sonrası taburcu oldu.

Görüntülerin haber olması ve sosyal medyada yayılmasının ardından bazı vatandaşlar, besicinin hayvana eziyet ettiği için saldırıya uğradığı yönünde yorumlarda bulundu.

"Nazara geldi..."

Yorumları okuduktan sonra çok üzüldüğünü söyleyen ve hayvanlarını çok sevdiğini belirten Mehmet Şahin, kendisine saldıran 'Rüzgar' isimli boğasını sarılıp öptü.

Şahin, "İşkence yapar mıyım Rüzgarım, benim hayatım, ömrüm. Sevimli hayvanlar bunlar, kendilerini sevdirir. Benim hayvanlarım nazara geldi." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)