İsrail'in Filistinlilere yönelik kanlı saldırılarını protesto eden Düzce Ziraat Odası, İsrail tohumlarını satmama kararı aldı.

Mescid-i Aksa’da Müslümanlara saldıran İsrail, diğer taraftan Gazze'yi hava saldırılarıyla hedef alıyor.

İsrail'in saldırılarına Türkiye'den tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Düzce Ziraat Odası, İsrail’in Filistinlilere uyguladığı şiddete, İsrail’den gelen fide ve tohumları yerlere saçarak tepki gösterdi. Aynı zamanda İsrail menşeili tohum ve fideleri satmama kararı aldı.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

İsrail'in şiddetinin desteklenmemesi gerektiğini kaydeden Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, "İsrail’in yaptığı şiddete sessiz kalmıyoruz, sessizde kalmayacağız" diyerek, ellerinde bulunan fide ve tohumları yerlere saçtı.

Düzce'de, İsrail'in saldırganlığına karşı tohum ve fideler yere saçıldı ViDEO







"İSRAİL KÖKENLİ FİDE VE TOHUMU SATMAYACAĞIZ"

Oda yönetimi olarak yeni bir karar aldıklarını ifade eden Öztürk, "İsrail’in Müslümanlara her Ramazan ayında uygulamış olduğu şiddete isyansız kalmamak mümkün değil. Bir Türk olarak, bir Müslüman olarak bu şiddete sessiz kalmıyorum. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanların yaşadığı gibi bizde bu duruma isyan ediyoruz. Bundan sonra hiçbir İsrail kökenli ne fideyi, ne de tohumunu Düzce Ziraat Odası olarak satmayacağız ve de sattırmayacağız." dedi.



