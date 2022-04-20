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    Düzce'de kaçan şüpheli, polisleri izlerken yakalandı

    Kontrol noktasında durdurulamayan kamyonet sürücüsü, bir noktada aracını bırakarak kaçtı. Ardından arama yapan ekipler, şüpheliyi kendilerini izlerken yakaladı.
    • 20.04.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 15:23
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    Düzce'de kaçan şüpheli, polisleri izlerken yakalandı

    Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, D-100 karayolunda uygulama yaptığı Öztürkler kavşağı noktasında, 81 AAS 247 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

    Polisin ikazına uymayan kamyonet sürücüsü, süratle yoluna devam etti.

    Sürücü, bir süre sonra olimpiyat kavşağı mevkiinde aracını bir iş yeri önüne park edip kaçtı.

    Uyuşturucu aparatı ve tabanca bulundu

    Polis ekipleri araçta yaptıkları aramada uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

    Polisleri izlerken yakalandı

    Bu sırada, uzak bir yerden polisleri izleyen kamyonet sürücüsü Selman D., yakalandı.

    13 bin 567 TL ceza verilip gözaltına alındı

    Selman D.’ye, uyuşturucu madde etkisinde ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 13 bin 576 lira para cezası uygulandı. Selman D., narkotik polislerince gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

    Düzce de kaçan şüpheli, polisleri izlerken yakalandı #1

    Düzce de kaçan şüpheli, polisleri izlerken yakalandı #2

    Düzce de kaçan şüpheli, polisleri izlerken yakalandı #3


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