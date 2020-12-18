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    Düzce'de kamyonet kasasına kumar baskını: 8 gözaltı

    Dere kenarında bir kamyonetin kasasına yapılan kumar baskınında 8 kişi gözaltına alınırken, kamyonete el konuldu.
    • İHA
    • 18.12.2020 - 15:21
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 15:22
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    Düzce'de kamyonet kasasına kumar baskını: 8 gözaltı

    Düzce'de Melen deresi kenarında bir kamyonete girip çıkan şahısları gören kişilerin durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler kamyonetin kasasına baskın düzenledi.

    Kamyonetin kasasının özel olarak düzenlendiği, ışıklandırma ve dışarıya ışığın çıkmaması için özel malzemeler kullanıldığı tespit edildi.

    8 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Kumar masalarının da yer aldığı kamyonet kasasında 8 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

    Yapılan kontroller esnasında kumar masası üzerinde bulunan 40 bin 285 lira para, pul, iskambil kağıtları ve zarlara el konulurken, kamyonet trafikten men edildi.

    PARA CEZASI YAĞDI

    Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150 liradan toplam 25 bin 200, kamyonet sürücüsüne çeşitli maddelerde 23 bin 500 lira olmak üzere toplam 48 bin 700 lira ceza uygulandı.

    Düzce de kamyonet kasasına kumar baskını: 8 gözaltı #1

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