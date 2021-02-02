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    Düzce'de kamyonun çarptığı pat pat markete girdi

    Tarım aracı pat patın, hareket ederek yol kenarındaki marketin manav reyonuna girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 16:15
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    Düzce'de kamyonun çarptığı pat pat markete girdi

    Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi’nde manevra yapan kamyon, Ali Ustaoğlu yönetimindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracına çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle Ali Ustaoğlu tarım aracından düştü.

    PAT PAT MARKET MANAVINA ÇARPTI

    Kamyon ile elektrik panosu arasına sıkışan çalışır durumdaki pat pat ise kendiliğinden hareket edip yol kenarında bulunan marketin manav reyonuna girdi.

    Bu sırada bir kişi pat patı tutmaya çalışırken, çevredekiler ise yaşananları şaşkınlıkla izledi.

    Kaza anı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Düzce de kamyonun çarptığı pat pat markete girdi #1

    Düzce de kamyonun çarptığı pat pat markete girdi #2

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