Nalbantoğlu Mahallesi'nde polis ekipleri, sulama kanalına uçan aracı fark edince yardıma koştu.

Düzce’nin Nalbantoğlu Mahallesi’nde 22.00 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipler kısıtlama sebebiyle devriye gezen polis ekipleri Nalbantoğlu Mahallesi 4775. Sokak üzerinde bir otomobilin sulama kanalına uçtuğunu gördü.

Hemen araç içerisindeki vatandaşların yardımına koşan polis bölgeye ambulans ekiplerini çağırdı.

YARDIM BULMAK İÇİN ARAÇTAN ÇIKTI

Otomobilin sürücü koltuğunda oturan kişinin kazadan sonra yardım bulmak için araçtan çıktığını söyleyen yolcu Kadir Ç. bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Düzce'de kanala uçan arabayı polis ekipleri buldu VİDEO













