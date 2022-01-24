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- Düzce'de kar nedeniyle çatı çöktü: 17 araç hasar aldı
Düzce'de kar nedeniyle çatı çöktü: 17 araç hasar aldı
- İHA
- 24.01.2022 - 12:31
- Güncelleme : 24.01.2022 - 12:37
Düzce’de etkisini artıran kar yağışı sonrası araçlarının karla kaplanmasını istemeyen bazı vatandaşlar araçlarını ilçe merkezinde bulunan Kapalı Pazar Yeri'ne çekti.
Pazar yerinin tentesi ise yoğun kar yağışını kaldıramayarak gece saatlerinde çöktü.
17 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Emniyet ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, pazar yerinin 3’te 1’lik kısmının çöktüğü ve çökme sebebi ile 17 aracın zarar gördüğü tespit edildi.
ALANA GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI
Pazar yerinin çatı kısımlarından çatlama seslerinin gelmesi sebebi ile emniyet ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak alana giriş çıkışı yasakladı.
KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASININ ARDINDAN KURTARMA BAŞLAYACAK
Kapalı Pazar Yeri'nin içerisinde aracı bulunan araç sahipleri araçlarının bulundukları yerden kurtarılması için çalışma başlatılmasını talep ederken, ilk alınan bilgilere göre kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kurtarma çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.