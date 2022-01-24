Düzce'de kar nedeniyle çatı çöktü: 17 araç hasar aldı

Yoğun kar yağışının ardından araç sahipleri koruma amaçlı araçlarını Kapalı Pazar Yeri'ne çekti, gece saatlerinde ise pazar yerinin çatısı çöktü. Buraya çekilen 17 araçta maddi hasar oluştu.

Düzce’de etkisini artıran kar yağışı sonrası araçlarının karla kaplanmasını istemeyen bazı vatandaşlar araçlarını ilçe merkezinde bulunan Kapalı Pazar Yeri'ne çekti.

Pazar yerinin tentesi ise yoğun kar yağışını kaldıramayarak gece saatlerinde çöktü.

17 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Emniyet ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, pazar yerinin 3’te 1’lik kısmının çöktüğü ve çökme sebebi ile 17 aracın zarar gördüğü tespit edildi.

ALANA GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI

Pazar yerinin çatı kısımlarından çatlama seslerinin gelmesi sebebi ile emniyet ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak alana giriş çıkışı yasakladı.

KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASININ ARDINDAN KURTARMA BAŞLAYACAK

Kapalı Pazar Yeri'nin içerisinde aracı bulunan araç sahipleri araçlarının bulundukları yerden kurtarılması için çalışma başlatılmasını talep ederken, ilk alınan bilgilere göre kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kurtarma çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.











































