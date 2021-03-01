Düzce'de karaca avlayan 7 kişiye ceza kesildi

Gölyaka ilçesinde ormanlık alanda bir karacayı avlayan 7 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve ceza kesildi.

Düzce’'nin Gölyaka ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve kontrol görevlileri devriye görevlerini yerine getirirken kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçtiler.

Yoğun kar yağışı ve sokağa çıkma yasağına rağmen bazı kişilerin avlandığı fark edildi.

5 KİLOMETRE İZ SÜRÜLDÜ

Ekipler 5 kilometre boyunca izleri takip ederek, ormanlık alanda tüfekle vurdukları karacayı parçalara ayıran 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

7 KİŞİYE TOPLAM 22 BİN 874 TL CEZA KESİLDİ

7 kişiye belgesiz avlanmak, yasak günde avlanmak, koruma altındaki yaban hayvanını avlamak, takozsuz tüfekle avlanmaktan toplam 16 bin 800 TL idari para cezası ve 1 adet karaca için toplam 6 bin 74 TL tazminat bedeli uygulandı.

Parçalara ayrılmış karaca etlerine ve 5 adet av tüfeğine ise el konuldu.

















