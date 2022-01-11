Düzce'de karaca avlayıp sosyal medyada paylaştı: 12 bin lira ceza

Yasağa rağmen karaca avlayıp sosyal medyadan paylaşan kişiye 12 bin 683 TL ceza uygulandı.

Düzce Yığılca'da yasağa rağmen karaca avlayıp, sosyal medyadan paylaşan kişi olduğu bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

HEMEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaz aylarında avladığı karacanın fotoğrafını paylaşan kişinin M.Ç. olduğunu belirledi.

12 BİN 683 LİRA CEZA

M.Ç.'ye, 6 bin 609 TL idari para cezası ve 6 bin 74 TL tazminat olmak üzere toplam 12 bin 683 TL cezai işlem uygulandı.