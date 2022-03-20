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    Düzce’de, karda tosbağa ile drifte 9 bin 125 lira ceza

    Karlı zeminde 'tosbağa' olarak bilinen klasik otomobille drift yapıp görüntülerini sosyal medyadan paylaşan A.Ç. isimli sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi.
    • DHA
    • 20.03.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 15:42
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    Düzce’de, karda tosbağa ile drifte 9 bin 125 lira ceza

    Düzce’de, kent merkezinde A.Ç. isimli bir şahıs 'tosbağa' olarak bilinen klasik model otomobili ile karlı zeminde drift yaptı.

    Çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşan A.Ç., görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

    ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

    A.Ç.’ye, drift yapmaktan 9 bin 125 lira para cezası verilirken, otomobil de 6 ay süreyle trafikten menedildi.

    Düzce’de, karda tosbağa ile drifte 9 bin 125 lira ceza VİDEO

    Düzce’de, karda tosbağa ile drifte 9 bin 125 lira ceza #1


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