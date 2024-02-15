Düzce'de karı koca kavgasında kan aktı: 2 yaralı
İHA

Düzce merkez Aziziye Mahallesi'nde evlerinde Arzu G. ile kocası Emin G. arasında tartışma yaşandı.

Arzu G., evden ayrılarak apartmanın önünde park halinde olan otomobiline bindi.

Emin G., eşinin gitmek istemesine sinirlenerek silah ile Arzu G.'ye ateş etti.

Can havliyle silahı alan Arzu G. de Emin G.'ye ateş ederek birbirlerini yaraladılar.

Kalbi durdu

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan Arzu G. ve Emin G.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanes'ine kaldırdı.

Arzu G.'ye yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)