Düzce'de karşıya geçmeye çalışan bisikletli hayatını kaybetti

Düzce'de, E.Y. idaresindeki 81 S 0433 plakalı işçi servisi, otoyol bağlantı yolunda yaya geçidinden geçerek Azmimilli Mahallesi'nden şehir merkezine gitmeye çalışan Yaşar Kubal'a (64) çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Kubal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kubal'ın cenazesi, incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.