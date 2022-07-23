Düzce’de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Düzce’de yanlış yola girdiğini fark eden sürücü 'U' dönüşü yapmak istediği esnada güzergahta seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Düzce'de Uzunmustafa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi üzerinde sanayi istikametinden hastane istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BFE 565 plakalı otomobil, Konak kavşağında yanlış yöne gittiğini fark edince U dönüşü yapmak istedi.

Bir anda kavşaktan U dönüşü yapan otomobile, aynı güzergahta seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 DM 788 plakalı Fiat marka otomobil çarptı.

6 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hemen kazazedelerin yardımına koşarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sebebi ile her iki şeritte de trafik kontrollü sağlandı. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Düzce’de kavşakta iki otomobil çarpıştı

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Ardından ambulanslara alınan yaralılar, Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza sebebi ile tıkanan yol, araçların çekici vasıtası ile kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza kameralara yansıdı

Öte yandan kaza bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre görüntülerde, otomobilin kavşakta ansızın U dönüşü yapması ve güzergahında giden diğer araç ile çarpışması yer alıyor.



