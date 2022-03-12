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Düzce'de kaybolan adam, 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu

Düzce'de kaybolan adam, 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu

Düzce’de kendisinden bir süredir haber alınamayan ve hakkında kayıp başvurusu yapılan tır sürücüsü, 30 saat sonra direksiyon başında ölü olarak bulundu.