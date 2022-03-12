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    Düzce'de kaybolan adam, 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu

    Düzce’de kendisinden bir süredir haber alınamayan ve hakkında kayıp başvurusu yapılan tır sürücüsü, 30 saat sonra direksiyon başında ölü olarak bulundu.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 05:48
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    Düzce'de kaybolan adam, 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu

    Düzce’de 10 Mart perşembe günü hakkında kayıp başvurusu yapılan şahıs tırın kupasında ölü bulundu.

    Fabrikaya malzeme teslim eden 37 yaşındaki Ersoy Hakyemez, aracı tır parkına çekerek istirahat etmek istedi.

    30 SAAT SONRA HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDU

    Aracı park etmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayınca kayıp başvurusu yapıldı. Polis ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 30 saat sonra Hakyemez, arkadaşı tarafından direksiyon başında hareketsiz halde bulundu.

    Düzce de kaybolan adam, 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu #1

    ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hakyemez’in hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan incelemelerin ardından adamın cenazesi Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hakyemez’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

    Düzce de kaybolan adam, 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu #2

    Düzce de kaybolan adam, 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu #3

    Düzce de kaybolan adam, 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu #4

    Düzce de kaybolan adam, 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu #5


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