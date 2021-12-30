Düzce'de kaybolan çocuk bitkin bir şekilde bulundu

Düzce'de kaybolan çocuk bitkin bir şekilde bulundu

Yığılca ilçesinde öğle saatlerinde kaybolan 9 yaşındaki çocuk dere yatağında bitkin bir şekilde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Doğanlar köyünde öğle saatlerinde bir arkadaşı ile oynamak için evden çıkan çocuk, akşam eve gelmeyince ailesi aramaya başladı.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Beraber oynadığı arkadaşının evde olduğunu öğrenen aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine, AFAD, Afad Gönüllüleri Derneği (AFGD), Düzce Gönüllü Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ve Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye geldi.

Düzce'de kaybolan çocuk bitkin bir şekilde bulundu VİDEO

KAYMAKAM DA ARAMA ÇALIŞMASINA KATILDI

Küçük çocuğun yakınlardaki dere yatakları, orman ve çevre köylerde aranmasına başlandı.

Arama çalışmalarına Kaymakam Talha Altuntaş ve AFAD İl Müdürü Ali Kartal da katıldı.

DERE YATAĞININ KENARINDA BULUNDU

Orman içleri ve köy yakınından geçen dere yatağında dağılarak arama yapan ekipler, yaklaşık bir saatin ardından küçük çocuğu evinden 2 kilometre uzaklıkta dere yatağının kenarında yatar vaziyette buldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaşadığı belirlenen çocuk, bölgede hazır bekleyen 112 Acil Servis ambulansına alınarak Yığılca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuğun yorgun, bitkin ve korktuğu, durumunun iyi olduğu öğrenildi.