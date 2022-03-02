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    Düzce'de kayıp Sertan'ın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

    Sertan Yalçın'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili 5 şüpheli tutuklanırken, cezaevindeki bir şahıs cinayet itirafında bulundu. Yalçın’ın cesedinin, başkasına ait mezara gömüldüğü ortaya çıktı.
    • DHA
    • 02.03.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 12:06
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    Düzce'de kayıp Sertan'ın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

    Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde askerden yeni gelen Sertan Yalçın, geçen yıl 11 Ekim sabahı arkadaşları tarafından evinden alındı.

    Oğlundan bir daha haber alamayan Hasan Ali Yalçın da polise haber verdi. İhbarla çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

    5 KİŞİ TUTUKLANDI

    Sertan Yalçın'ın, Konuralp bölgesinde çiftliğe götürüldüğü ve buradan çıkmadığı tespit edildi. Yalçın'ı evden alan İ.B., Y.E., E.A., S.A. ve D.K. gözaltına alındı.

    Şüpheliler ifadelerinde, dövdükleri Yalçın'ın çiftlikten kaçtığını öne sürdü. Dövme nedeni hakkında konuşmayan 5 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftlik ve çevresindeki aramalarda ise Yalçın’a ulaşılamadı.

    CEZAEVİNDEKİ ŞÜPHELİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

    Sertan Yalçın'ın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. Ekipler, 5 aylık süreçte birçok bölgede çalışma yaparken cezaevindeki şüphelilerden biri, cinayeti itiraf etti.

    BAŞKASINA AİT MEZARA GÖMDÜLER

    Şüpheli, Yalçın’ı öldürdükten sonra Yığılca’nın Çamlık köyündeki Çamlık Mezarlığı'nda başkasına ait mezara gömdüklerini söyledi.

    CESEDİNDE DARP İZLERİ VE KIRIKLARA RASTLANDI

    Yapılan çalışmayla Yalçın’ın cansız bedeni, mezardan çıkarıldı. 
    Sertan Yalçın’ın cansız bedeninde darp izleri ve kırıklara rastlanılırken, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

    Düzce de kayıp Sertan ın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı #1

    Düzce de kayıp Sertan ın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı #2


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