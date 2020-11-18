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    Düzce'de kaza yapan sürücü ambulansa binmek istemedi

    Düzce’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, polis ambulansa binmeyen yaralıyı ikna etmek için uzun süre uğraş verdi.
    • İHA
    • 18.11.2020 - 04:47
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 04:49
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    Düzce'de kaza yapan sürücü ambulansa binmek istemedi

    Düzce  Bahçeşehir bağlantı yolu Metek TOKİ kavşağında meydana gelen olayda, şehir merkezine ilerlemekte olan Resul S.’nin kullandığı 81 AF 261 plakalı Tofaş marka otomobil, ters istikamete dönünce şehir merkezinden Bahçeşehir bölgesine gitmekte olan Yavuz A.’nın kullandığı 81 DF 527 plakalı Toyota marka otomobile çarptı.

    Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savrulurken hurdaya dönen otomobillerde bulunan sürücüler Yavuz A., Resul S. ile Tofaş’ta yolcu olarak bulunan Eren B. yaralandı.

    Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri geldi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

    Düzce'de kaza yapan sürücü ambulansa binmek istemedi İZLE


    AMBULANSA BİNMEK İSTEMEDİ

    Otomobil sürücüsü Resul S. yaralı olmasına rağmen kazanın şokuyla ambulansa binmek istemeyince polis ekipleri uzun süre yaralı sürücüyü ambulansa binmesi için ikna etmeye çalıştı.

    Resul S.’nin kaza yerine gelen yakınlarının ikna etmesi sonucu ambulansa binerek tedavisinin yapılması için Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

    Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Düzce de kaza yapan sürücü ambulansa binmek istemedi #1

    Düzce de kaza yapan sürücü ambulansa binmek istemedi #2

    Düzce de kaza yapan sürücü ambulansa binmek istemedi #3

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