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    Düzce'de kaza yerinden canlı yayın yaptılar

    Ciple otomobilin çarpışması sonucu 2 kişini yaralandığı bir kaza meydana geldi. Bazı sürücülerin trafiğe aldırış etmeden kaza yerinden canlı yayın yapması dikkat çekti.
    • DHA
    • 24.11.2020 - 17:40
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 17:43
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    Düzce'de kaza yerinden canlı yayın yaptılar

    Saat 15.00 sıralarında TEM yolu Kaynaşlı mevkisinden İstanbul yönüne giden Mahmut Güven yönetimindeki 34 DHS 694 plakalı cip, Cihan Polat'ın kullandığı 55 ADS 660 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    Kazada, Cihan Polat ile otomobilindeki Burhanettin Günaydın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

    Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    CANLI YAYIN YAPTILAR

    Kazayı gören bazı sürücüler, süratli gelen araçlara rağmen yol kenarında durarak cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

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