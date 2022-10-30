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    Düzce'de kazada 4 yaşındaki Zeynep'in parmağı koptu

    Devrilen tırda bulunan 4 yaşındaki Zeynep Nur Kırboğa'nın ayak parmağı koptu. Vatandaşların dakikalarca arama yapmasında rağmen parmak bulunamadı.
    • 30.10.2022 - 19:29
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    Düzce'de kazada 4 yaşındaki Zeynep'in parmağı koptu

    Düzce-Yığılca yolu Akçaören Köyü sapağında akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

    Düzce istikametine giden İbrahim Kırboğa idaresindeki 34 HA 3611 plakalı çimento yüklü silobas tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

    3 kişi yaralandı

    Kazada sürücü İbrahim Kırboğa ile çocukları Zeynep Nur Kırboğa (4) ve Nurullah Kırboğa (11) yaralandı.

    Düzce de kazada 4 yaşındaki Zeynep in parmağı koptu #1

    Küçük kızın parmağı koptu

    Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında Zeynep Nur Kırboğa'nın sol ayak serçe parmağının koptuğu fark edildi

    Olay yerinde bulunan vatandaşlar, uzun süre küçük kızın kopan parmağını aradı ancak parmak bulunamadı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre; Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan baba ve çocukları tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzce de kazada 4 yaşındaki Zeynep in parmağı koptu #2

    Düzce de kazada 4 yaşındaki Zeynep in parmağı koptu #3

    Düzce de kazada 4 yaşındaki Zeynep in parmağı koptu #4

    Düzce de kazada 4 yaşındaki Zeynep in parmağı koptu #5


    İbrahim Tatlıses'in de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma tamamlandı
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    İbrahim Tatlıses'in de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma tamamlandı

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