Düzce'de kazada 4 yaşındaki Zeynep'in parmağı koptu

Devrilen tırda bulunan 4 yaşındaki Zeynep Nur Kırboğa'nın ayak parmağı koptu. Vatandaşların dakikalarca arama yapmasında rağmen parmak bulunamadı.

Düzce-Yığılca yolu Akçaören Köyü sapağında akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Düzce istikametine giden İbrahim Kırboğa idaresindeki 34 HA 3611 plakalı çimento yüklü silobas tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

3 kişi yaralandı

Kazada sürücü İbrahim Kırboğa ile çocukları Zeynep Nur Kırboğa (4) ve Nurullah Kırboğa (11) yaralandı.

Küçük kızın parmağı koptu

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında Zeynep Nur Kırboğa'nın sol ayak serçe parmağının koptuğu fark edildi

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, uzun süre küçük kızın kopan parmağını aradı ancak parmak bulunamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

DHA'nın haberine göre; Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan baba ve çocukları tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.













