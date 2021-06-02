Panelvan ile çarpışan tır, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybetmeyen tır şoförü, aracı durdurmayı başararak olası bir facianın önünde geçti.

Düzce’de Anadolu Otoyolu’nda seyir halinde olan Fehmi B. idaresindeki panelvan, aynı istikamette seyreden İbrahim S'nin kullandığı tır ile Turaplar mevkisinde çarpıştı.

İki araç, çarpışmanın etkisi ile savrularak bariyerleri aştı.

Karşı şeride geçen tır, ters yönde ilerlemeye başladı.

Şoförün soğukkanlılığı ile tır, hiçbir araca çarpmadan durabildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan panelvan sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

“DAHA BÜYÜK BİR KAZAYI ENGELLEDİK”

Tır şoförü İbrahim S, büyük bir faciadan dönüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Direksiyonu hiç bırakmadım. Çok soğukkanlı davrandım ve karşı şeride geçerken sakin bir şekilde tırı kontrol ettim. Daha büyük bir kazayı engelledik Allah'ın yardımıyla."

Panelvan sürücüsü Fehmi B. ise orta şeritte ilerlerken bir otomobilin sıkıştırması sonucu kazanın meydana geldiğini ifade etti.

Fehmi B., "Sağlığımızda bir şey yok, çok şükür iyiyiz." dedi.

Düzce’de kazada karşı şeride geçen tır şoförü faciayı engelledi VİDEO



İNCELEME BAŞLATILDI

Kazadan dolayı bölgede trafik bir süre aksadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.