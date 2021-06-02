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    Düzce’de kazada karşı şeride geçen tır şoförü faciayı engelledi

    Panelvan ile çarpışan tır, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybetmeyen tır şoförü, aracı durdurmayı başararak olası bir facianın önünde geçti.
    • AA
    • 02.06.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 17:47
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    Düzce’de kazada karşı şeride geçen tır şoförü faciayı engelledi

    Düzce’de Anadolu Otoyolu’nda seyir halinde olan Fehmi B. idaresindeki panelvan, aynı istikamette seyreden İbrahim S'nin kullandığı tır ile Turaplar mevkisinde çarpıştı.

    İki araç, çarpışmanın etkisi ile savrularak bariyerleri aştı.

    Karşı şeride geçen tır, ters yönde ilerlemeye başladı.

    Şoförün soğukkanlılığı ile tır, hiçbir araca çarpmadan durabildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralan panelvan sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

    Düzce’de kazada karşı şeride geçen tır şoförü faciayı engelledi #1

    “DAHA BÜYÜK BİR KAZAYI ENGELLEDİK”

    Tır şoförü İbrahim S, büyük bir faciadan dönüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "Direksiyonu hiç bırakmadım. Çok soğukkanlı davrandım ve karşı şeride geçerken sakin bir şekilde tırı kontrol ettim. Daha büyük bir kazayı engelledik Allah'ın yardımıyla."

    Panelvan sürücüsü Fehmi B. ise orta şeritte ilerlerken bir otomobilin sıkıştırması sonucu kazanın meydana geldiğini ifade etti.

    Fehmi B., "Sağlığımızda bir şey yok, çok şükür iyiyiz." dedi.

    Düzce’de kazada karşı şeride geçen tır şoförü faciayı engelledi VİDEO

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Kazadan dolayı bölgede trafik bir süre aksadı.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzce’de kazada karşı şeride geçen tır şoförü faciayı engelledi #2

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