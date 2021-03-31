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    Düzce'de kemer takmayan sürücü: Kapıya sıkıştı

    Polis ekiplerinin emniyet kemeri uygulamasına takılan sürücülerden biri, kemerinin kapıya sıkıştığını bahane ederek kendini savundu.
    • İHA
    • 31.03.2021 - 11:35
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    Düzce'de kemer takmayan sürücü: Kapıya sıkıştı

    Trafikte emniyet kemerinin kullanılması, yaşanan kazalarda yaralanma sayısını en aza indiriyor.

    Düzce’de de trafik kurallarına yönelik polis ekipleri tarafından denetimler yapılıyor.

    D-100 Karayolu üzerinde Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

    Uygulama sırasında emniyet kemeri takmayan sürücülerin savunmaları ise oldukça şaşırttı.

    "KAPIYA SIKIŞTI TAKAMADIM"

    Denetimlere takılan bir lüks otomobil sürücüsü, "Kemer niye takmıyoruz güzel bir soru sordunuz. Halbuki normalde de otomobilde kemer tak diye ötüyor. Kemer takmamız gerekiyor doğru söylüyorsunuz.” dedi.

    Bir başka sürücü ise "Normalde takıyorum ama bu sefer aracın kapısına sıkışmış takamadım.” diyerek kendini savundu.

    Düzce de kemer takmayan sürücü: Kapıya sıkıştı #1

    88 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

    Yapılan kontroller kapsamında 193 araç kontrol edildi. Emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür edilirken, takmayan 88 araç sürücüsüne ‘Emniyet kemeri takmamak’ dan toplam 12 bin 672 lira para cezası uygulandı.

    Düzce de kemer takmayan sürücü: Kapıya sıkıştı #2

    Düzce de kemer takmayan sürücü: Kapıya sıkıştı #3

    Düzce de kemer takmayan sürücü: Kapıya sıkıştı #4

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