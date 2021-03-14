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    Düzce'de kendisine tecavüze kalkışan kişiyi bıçakladı

    Kaynaşlı'da Ali M., iddiaya göre birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra kendisine cinsel tacizde bulunan Afgan uyruklu Nur Muhammet'i bıçaklayarak öldürdü.
    • DHA
    • 14.03.2021 - 21:12
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 21:33
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    Düzce'de kendisine tecavüze kalkışan kişiyi bıçakladı

    Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü Köyü’nde Afgan gençler kaldıkları evde uyuşturucu içtikten sonra iddiaya göre Nur Muhammet, vatandaşı Ali M.’ye cinsel tacizde bulundu.

    İkili arasında çıkan kavga sırasında Ali M., Nur Muhammet’i göğsünden defalarca bıçakladı.

    Nur Muhammed, bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

    8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Haber verilmesi üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, Ali M. ile birlikte 8 kişiyi gözaltına alarak Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.

    Nur Muhammet’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Düzce'de kendisine tecavüze kalkışan kişiyi bıçakladı VİDEO

    Düzce de kendisine tecavüze kalkışan kişiyi bıçakladı #1

    Düzce de kendisine tecavüze kalkışan kişiyi bıçakladı #2

    Düzce de kendisine tecavüze kalkışan kişiyi bıçakladı #3

    Düzce de kendisine tecavüze kalkışan kişiyi bıçakladı #4

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