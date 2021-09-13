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    Düzce'de kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

    Ormanda çalışan 53 yaşındaki Musa Ay, ağaç kestiği sırada zor anlar yaşadı. Ağacın altında kalan Ay, olay yerinde vefat etti.
    • DHA
    • 13.09.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 13:37
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    Düzce'de kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

    Öğle saatlerinde Düzce'deki Balıklı Yaylası'nda Gölormanı Köyü Orman Kooperatifi Başkan Yardımcısı Musa Ay, kestiği ağacın altında kaldı.

    İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 53 yaşındaki Musa Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Musa Ay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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