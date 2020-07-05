Düzce'de kiralananan aracın içinden ceset çıktı

Düzce'de oto kiralama işi yapan vatandaş, bir şahsa kiraladığı ve zamanında getirilmemesinden şüphelenerek GPS üzerinden yerini tespit ettiği otomobilinin içinde ceset buldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Düzce’nin Yeşiltepe Mahallesi 118 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynaşlı ilçesinde oto kiralama işi yapan Ş.K. isimli kadın Tekin Kahveci isimli şahsa kiraladığı otomobil zamanında getirilmeyince durumdan şüphelendi.

CPS'TEN BULDUĞU ARAÇTAN CESET ÇIKTI

Ş.K. durumdan şüphelenerek araçta bulunan GPS cihazı yardımı ile aracın Yeşiltepe Mahallesi 118. Sokak kenarında park halinde olduğunu gördü. Aracının yanına giden Şenay K. aracını kontrol ederken arka koltukta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde araç içerisinde bir erkek cesedine rastlanıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset kimliğinin ve ölümün nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Şahsın kimliği ve ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Düzce'de, otomobilin içerisinde ölü bulunan kişinin Mensur Ataseven olduğu belirlendi. Mensur Ataseven'in ölümünün yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.