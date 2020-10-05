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    Düzce'de kiralık daireyi kumarhaneye çevirdiler: Yakalandılar

    Polis, kendisine gelen bir ihbar ile baskın yaptığı kiralık dairede kumar oynandığını gördü. Evi kumarhaneye çeviren şahıslar, suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 05.10.2020 - 15:36
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 15:36
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    Düzce'de kiralık daireyi kumarhaneye çevirdiler: Yakalandılar

    Polis, yasa dışı para kazanmaya yönelik kumarhane işletenlere yönelik operasyon düzenledi.

    Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak ve oynatmaktan daha önce işlem yaptıkları N.S., Y.D., A.S., T.S., İ.K. ve S.A. ile Konuralp mevki’inde sürekli girip çıktıkları bir evi takibe aldı.

    Ekipler, çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı bir site içinde daha öncede takibe alınan binaya şüpheli şahısların girdiklerini belirledi.

    DAİRE, KUMARHANEYE ÇEVRİLDİ

    Aynı adresten kumar oynatıldığına dair ihbar alan ekipler tarafından yapılan baskında, şahısların kiraladıkları dairenin oturma odasına kumar masası koyarak daireyi kumarhaneye çevirdikleri belirlendi.

    Düzce de kiralık daireyi kumarhaneye çevirdiler: Yakalandılar #1

    CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

    Baskın sonucunda 6 şahsa, yasa dışı kumar oynamak suçundan kabahatler kanunu gereği işlem yapılırken ayrıca maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 5 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.

    Düzce de kiralık daireyi kumarhaneye çevirdiler: Yakalandılar #2

    DAİRE MÜHÜRLENDİ

    Yapılan baskında, şahısların kiraladıkları daire ise 6 ay boyunca mühürlendi.

    Düzce de kiralık daireyi kumarhaneye çevirdiler: Yakalandılar #3

    Düzce de kiralık daireyi kumarhaneye çevirdiler: Yakalandılar #4

    Düzce de kiralık daireyi kumarhaneye çevirdiler: Yakalandılar #5

    Düzce de kiralık daireyi kumarhaneye çevirdiler: Yakalandılar #6

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