Düzce'de kırmızı ışıkta bekleyen minibüse otomobil çarptı

İHA
Düzce'den Gölyaka istikametine seyir halinde olan Emre Y. idaresindeki otomobil kırmızı ışıkta bekleyen Durasi K. idaresindeki minibüse çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Emre Y. yaralanarak hastaneye kaldırılırken kaza sebebi ile yol tamamen trafiğe kapandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye götürürken araçlar çekici vasıtası ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı çevredeki işletmelerin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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