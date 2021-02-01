Haberler

3. Sayfa Haberleri

Düzce’de kısıtlamada büfeyi açtı, 25 bin lira ceza yedi

Düzce’de kısıtlamada büfeyi açtı, 25 bin lira ceza yedi

Sokağa çıkma kısıtlamasında yasak olmasına rağmen alkol satışı yapan büfe sahibi 20 bin 150 TL idari para cezası yedi, bir kişiye de alkol aldığı için 4 bin 808 lira ceza kesildi.