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- Düzce'de kısıtlamada evlere içki servisi yapan taksiciye ceza
Düzce'de kısıtlamada evlere içki servisi yapan taksiciye ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasında ticari taksisiyle evlere içki servisi yaparken yakalanan şahsa, 6 bin 150 lira ceza kesildi.
- AA
- 04.01.2021 - 14:34
- Güncelleme : 04.01.2021 - 14:35
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük kısıtlama süresince kent genelinde denetimlerini sürdürdü.
Denetime takılan bir takside ise poşet içerisinde 50 şişe içki ele geçirdi.
EVLERE İÇKİ DAĞITIMI
Ekipler, Taksi Şoförü Turgut B.'nin evlere içki servisi yaptığını tespit etti.
6 BİN LİRA CEZA
Turgut B.'ye araç muafiyetini amacı dışında kullandığı gerekçesiyle 6 bin 150 lira ceza kesildi.Ticari taksi ise trafikten men edildi.