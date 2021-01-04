Euro
9.0601
-0.16%
Dolar
7.3669
-0.85%
Altın
458.53
1.22%
Borsa
1.499
1.47%
Bitcoin
232.000
-8.26%
EXEN Coin
11.01
1.85%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Düzce'de kısıtlamada evlere içki servisi yapan taksiciye ceza

    Sokağa çıkma kısıtlamasında ticari taksisiyle evlere içki servisi yaparken yakalanan şahsa, 6 bin 150 lira ceza kesildi.
    • AA
    • 04.01.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 14:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de kısıtlamada evlere içki servisi yapan taksiciye ceza

    Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük kısıtlama süresince kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

    Denetime takılan bir takside ise poşet içerisinde 50 şişe içki ele geçirdi.

    EVLERE İÇKİ DAĞITIMI

    Ekipler, Taksi Şoförü Turgut B.'nin evlere içki servisi yaptığını tespit etti.

    6 BİN LİRA CEZA

    Turgut B.'ye araç muafiyetini amacı dışında kullandığı gerekçesiyle 6 bin 150 lira ceza kesildi.Ticari taksi ise trafikten men edildi.

    Düzce de kısıtlamada evlere içki servisi yapan taksiciye ceza #1

    Düzce de kısıtlamada evlere içki servisi yapan taksiciye ceza #2

    Düzce de kısıtlamada evlere içki servisi yapan taksiciye ceza #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir