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Düzce'de kısıtlamaya uymayan köfteci ve müşteri ceza yedi

Düzce'de kısıtlamaya uymayan köfteci ve müşteri ceza yedi

Düzce’de bir vatandaş evine yakın olan bir restorana giderek köfte ekmek almak istedi. Kısıtlamalar unutulunca, devriye gezen polisler hem yemek alana hem yemeği verene ceza yazdı.