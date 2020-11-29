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    Düzce'de kısıtlamaya uymayan köfteci ve müşteri ceza yedi

    Düzce’de bir vatandaş evine yakın olan bir restorana giderek köfte ekmek almak istedi. Kısıtlamalar unutulunca, devriye gezen polisler hem yemek alana hem yemeği verene ceza yazdı.
    • İHA
    • 29.11.2020 - 22:20
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 22:24
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    Düzce'de kısıtlamaya uymayan köfteci ve müşteri ceza yedi

    Ülke genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sokakta denetlemelerde bulunuyor.

    Kısıtlama kapsamında sadece online ve telefon ile sipariş alabilecek olan restoranlar açık oluyor.

    Düzce’de acıkan iki kişi evlerinin yakınındaki lokantayı telefonla aramak yerine gidip yemeği kendileri almak istedi.

    Köfte ekmek almak istediklerini belirttikleri restoranda, firma sahipleri de yemeği verebileceklerini söyledi.

    Düzce'de kısıtlamaya uymayan köfteci ve müşteri ceza yedi İZLE


    YEDİKLERİ EN PAHALI KÖFTE OLDU

    Bu esnada denetlemelerde bulunan polis amiri durumu fark ederek işletme içerisindekilerin çalışma belgelerine baktı.

    2 kişinin kısıtlamada sokakta oldukları tespit edilince, 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasından, işletmeye de gel al servis hizmeti vermesinden dolayı 3 bin 150 şer lira para cezası kesildi.

    Düzce de kısıtlamaya uymayan köfteci ve müşteri ceza yedi #1

    Düzce de kısıtlamaya uymayan köfteci ve müşteri ceza yedi #2

    Düzce de kısıtlamaya uymayan köfteci ve müşteri ceza yedi #3

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