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    Düzce'de kız arkadaşını öldüren, kendini yaralayan saldırgan kurtarılamadı

    Düzce'de, kız arkadaşını tabancayla öldürerek kendisini de yaralayan saldırgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • AA
    • 15.10.2020 - 01:47
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    Düzce'de kız arkadaşını öldüren, kendini yaralayan saldırgan kurtarılamadı

    Düzce'de Kemal Anıl Şenol (41), Bahçeşehir Çamlıevler Mahallesi 7. Sokak'taki bir binadaki kaldığı evde, kız arkadaşı Mahide Güneş Ünal'ı (25) tabancayla vurdu.

    Şenol daha sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerini aradı.

    SEVGİLİSİ ÖLDÜ, KENDİSİ AĞIR YARALANDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri polisin yardımıyla eve girdi. Ekipler, yerdeki Şenol ve Ünal'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, Şenol'u Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

    Ünal'ın cansız bedeni cenaze aracı ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Düzce de kız arkadaşını öldüren, kendini yaralayan saldırgan kurtarılamadı #1

    SEVGİLİSİ 112'Yİ ARAMIŞTI

    Ünal'ın ölmeden önce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bir evde zorla tutulduğunu belirterek yardım istediği iddia edildi.

    Hastaneye kaldırılan Şenol, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

    Düzce de kız arkadaşını öldüren, kendini yaralayan saldırgan kurtarılamadı #2

    Düzce de kız arkadaşını öldüren, kendini yaralayan saldırgan kurtarılamadı #3

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