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    Düzce'de kız kavgası kameraya yansıdı

    Cadde ortasında birbirine giren 3 genç kızın o anları, çevredekiler tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 15:58
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    Düzce'de kız kavgası kameraya yansıdı

    Düzce'nin en işlek caddelerinden birisi olan Gaziantep Caddesi üzerinde kavga eden genç kızlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Kızların kavgasını çeken vatandaşın, "Düzce'nin hali" demesi ise dikkati çekti.

    ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

    Caddede karşılaşan ve saç başa kavga eden genç kızlara, çevredekiler müdahale etti. Kavganın nedeni belirlenemezken, genç kızlar birbirlerine küfür etti.

    Bir vatandaş genç kızlardan birini iş yerine sokarak, diğer 2 genç kızın yanından uzaklaştırdı. Kavga sonlanırken, geriye çekilen görüntüler kaldı.

    Düzce'de kız kavgası kameraya yansıdı VİDEO

    Düzce de kız kavgası kameraya yansıdı #1

    Düzce de kız kavgası kameraya yansıdı #2

    Düzce de kız kavgası kameraya yansıdı #3

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