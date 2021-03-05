Haberler

3. Sayfa Haberleri

Düzce’de koltuk değnekli dilencinin oyununu zabıta bozdu

Düzce’de koltuk değnekli dilencinin oyununu zabıta bozdu

Zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde koltuk değneği ile dilenen bir şahsın, numara yaptığı ortaya çıktı.