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    Düzce’de koltuk değnekli dilencinin oyununu zabıta bozdu

    Zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde koltuk değneği ile dilenen bir şahsın, numara yaptığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 12:17
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    Düzce’de koltuk değnekli dilencinin oyununu zabıta bozdu

    Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını sömürerek para kazanan şahısları mercek altına aldı.

    Dilencilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, şehir merkezinde sakatlık numarası yapan bir şahsı yakaladı.

    KOLTUK DEĞNEKLERİ İLE GELDİ

    Şahıs, koltuk değnekleri ile amirlik binasına getirildi.

    Şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, sakat olmadığını fark etti.

    KAMERAYA YANSIDI

    Ekiplerin, şahsı koltuk değneğini bıraktırıp yürüttüğü anlar kamera ile kayıt altına alındı.

    Görüntülerde, dilencilik yapan şahsın herhangi bir engeli olmadığı açıkça görüldü.

    Düzce'de koltuk değnekleri ile girdiği yerden yürüyerek çıktı VİDEO

    SUÇLU BULUNDU

    Dilenci, vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanunu kapsamında suçlu bulundu.

    Düzce’de koltuk değnekli dilencinin oyununu zabıta bozdu #1

    SERBEST BIRAKILDI

    Hakkında işlem yapılan şahıs, serbest bırakıldı.

    YÜRÜYEREK ÇIKTI

    Koltuk değnekleri ile sakat olarak gelen şahıs, amirlik binasından yürüyerek çıktı.

    Düzce’de koltuk değnekli dilencinin oyununu zabıta bozdu #2

    Düzce’de koltuk değnekli dilencinin oyununu zabıta bozdu #3

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