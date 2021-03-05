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- Düzce’de koltuk değnekli dilencinin oyununu zabıta bozdu
Düzce’de koltuk değnekli dilencinin oyununu zabıta bozdu
- İHA
- 05.03.2021 - 12:12
- Güncelleme : 05.03.2021 - 12:17
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını sömürerek para kazanan şahısları mercek altına aldı.
Dilencilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, şehir merkezinde sakatlık numarası yapan bir şahsı yakaladı.
KOLTUK DEĞNEKLERİ İLE GELDİ
Şahıs, koltuk değnekleri ile amirlik binasına getirildi.
Şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, sakat olmadığını fark etti.
KAMERAYA YANSIDI
Ekiplerin, şahsı koltuk değneğini bıraktırıp yürüttüğü anlar kamera ile kayıt altına alındı.
Görüntülerde, dilencilik yapan şahsın herhangi bir engeli olmadığı açıkça görüldü.
Düzce'de koltuk değnekleri ile girdiği yerden yürüyerek çıktı VİDEO
SUÇLU BULUNDU
Dilenci, vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanunu kapsamında suçlu bulundu.
SERBEST BIRAKILDI
Hakkında işlem yapılan şahıs, serbest bırakıldı.
YÜRÜYEREK ÇIKTI
Koltuk değnekleri ile sakat olarak gelen şahıs, amirlik binasından yürüyerek çıktı.