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- Düzce’de komşu kavgası: 2 yaralı
Düzce’de komşu kavgası: 2 yaralı
Komşular arasında gürültü çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak için araya giren vatandaşlar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 04.03.2021 - 13:02
Düzce’de, Azmimilli Mahallesi Darıyerli Sokak'ta bulunan bir apartmanda, komşular arasında gürültü nedeni ile tartışma yaşandı.
Gece saatlerinde başlayan sözlü tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü.
ARAYA GİRENLER YARALANDI
Çıkan kavgada birbirlerine saldıran şahısları diğer apartman sakinleri ayırdı.
Araya giren komşular, kavga sırasında yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de komşular arası gürültü kavgası: 2 yaralı VİDEO
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kavgaya sebep olan kişileri gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.