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    Düzce’de komşu kavgası: 2 yaralı

    Komşular arasında gürültü çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak için araya giren vatandaşlar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 13:02
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    Düzce’de komşu kavgası: 2 yaralı

    Düzce’de, Azmimilli Mahallesi Darıyerli Sokak'ta bulunan bir apartmanda, komşular arasında gürültü nedeni ile tartışma yaşandı.

    Gece saatlerinde başlayan sözlü tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü.

    ARAYA GİRENLER YARALANDI

    Çıkan kavgada birbirlerine saldıran şahısları diğer apartman sakinleri ayırdı.

    Araya giren komşular, kavga sırasında yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Düzce'de komşular arası gürültü kavgası: 2 yaralı VİDEO

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Polis ekipleri kavgaya sebep olan kişileri gözaltına aldı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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