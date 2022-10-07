Seyir halindeki çakıl taşı yüklü kamyon, freninin boşalmasıyla harekete geçerek önce refüje ardından taksi durağına çarptı. Şarampole yuvarlanarak takla atan araç kameralara yansıdı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, facianın eşiğinden döndü.

Düzce'de öğle saatlerinde Mehmet K. kontrolündeki çakıl taşı yüklü kamyon, seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Şarampola yuvarlandı

Freni boşalan kamyon, harekete geçerek önce refüje ardından taksi durağına daldı.

Şarampole yuvarlanan araç, önündeki binaya da çarparak takla attı.

Taksi şoförlerinin cuma namazında olduğu öğrenildi

Çarpmanın şiddetiyle binada bulunan ne olduğunu anlamak için dışarı çıktı.

Öte yandan cuma namazı sebebi ile taksi durağında hiçbir şoförün bulunmadığı belirtildi.

İHA'nın aktarımına göre; o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kadedildi.

Düzce'de kontrolden çıkan kamyon taksi durağına daldı VİDEO