Düzce'de köpek saldırısı: 5 yaşındaki Alaz hastanelik oldu

Sahibi tarafından gezdirilen saldırgan köpek, minik Alaz'ın kulağını kopardı. Hastaneye kaldırılan küçük kıza 300 dikiş atıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, oyun oynamak için dışarı çıkan 5 yaşındaki Alaz İkra İlhande, sahibinin elinden kaçan 'Danua' cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Kulağından yaralanan ve köpekten tek başına kurtulamayan küçük kızın yardımına çevredekiler koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı

4 saat süren ameliyatın ardından açıklama yapan doktor, 300 dikiş attıkları kulağın kopmak üzereyken kurtarıldığını ancak duyma kaybı yaşamayacağını aktardı.

"KIZIM YAŞAMAYABİLİRDİ"

Olayın ardından Alaz'ın babası Sinan İlhande, "Komşumuzun köpeği sahibinin elinden kaçarak kızıma saldırıyor. Komşularımın sayesinde altından alınıyor. Orada komşularım olmasaydı, kızım yaşamayabilirdi. En büyük hasar kulağında. Psikolojik olarak zaten söylemiyorum bile. Plastik cerrahide 4 saat müdahale ile ameliyat gerçekleşti. Karşı taraftan şikayetçiyim. Buradan kızım sağlıklı şekilde çıktıktan sonra adalet çerçevesinde girişimlerde bulunacağım. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin." dedi.

"CANIMDAN CAN GİTTİ"

Köpeğin tehlikeli tür olduğunu belirten baba, "Canımdan can gitti. Kızımın ameliyatta olduğu 4 saat bana 40 yıl gibi geldi. Bu yüzden kimsenin başına gelmesin. Köpeğin sahibini tanımıyorum. Alt sokakta olması gerekirken bizim sokaktaydı. Çocuk bilse gitmezdi. 'Bir anlık bir şey yapmaz' diyerek düşünüp yaklaşmış olabilir. Kızım arkadaşına gitmişti. Kızımın durumu şu an iyi ama kalıcı bir hasar olacak diyorlar." dedi.

"GEREKLİ BAŞVURULARIMIZI YAPACAĞIZ"

Başkalarının çocuğuna zarar gelmemesi için sahibinin elinden alınarak, barınağa verilmesi amacıyla girişimde bulunacağını belirten İlhande, "Köpeğin alınması için gerekli mercilere başvuru yaptık. Şu anda henüz bir işlem yapılmış değil. Gerekli başvurularımızı yapacağız. Başkasının çocuğuna zarar vermesin. Benim canımdan can gitti. İnşallah herkes gerekli hassasiyeti gösterir ve bizim mağduriyetimizi görür." diye konuştu.

Öte yandan saldırgan köpeğin sahibinin, elinden alınmasını istemediği köpeğini başka yere götürdüğü belirtiliyor.



























