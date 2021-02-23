Düzce'de köpekten kaçan inek, duvara sıkıştı

Köpeklerden kaçmaya çalışan bir inek, iki binanın ortasında boşluğa düşünce duvara sıkışarak mahsur kaldı. İnek, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

Düzce’nin Bahçeköy köyünde Ömer Karabulut’a ait inek, otlarken köpekler tarafından kovalandı.

İnek kaçarken dengesini kaybederek inşaat halinde olan binanın iki duvar arasına düşerek sıkıştı. İneğin bağırmasını duyan çevredeki vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler iki duvar arasında sıkışan ineği yapılan çalışmanın ardından kurtararak sahibine teslim etti. İneğine kavuşan Ömer Karabulut ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



