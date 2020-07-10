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    Düzce'de korkunç kaza: 1 ölü 4 yaralı

    Gümüşova ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı
    • DHA
    • 10.07.2020 - 07:19
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    Düzce'de korkunç kaza: 1 ölü 4 yaralı

    Gece satlerinde TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde kaza meydana geldi.

    Ankara istikametine giden Celal Demir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attıktan sonra ters döndü.

    Düzce'de korkunç kaza: 1 ölü 4 yaralı #1

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada sürücü Celal Demir ile Güleser Erşan araç içinde sıkıştı. Sürücü Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği kazada Gülseren Erşan, Ramazan Kaya, Yeşim Kaya ve Arife Demir yaralandı.

    Yaralılardan otomobilde sıkışan Gülseren Erşan, Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası araçtan çıkarıldı.

    Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce’deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

    Kaza yapan otomobilde bulunan kişilerin İstanbul’da bir düğüne katıldıkları ve Ankara’ya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

    Düzce'de korkunç kaza: 1 ölü 4 yaralı VİDEO

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