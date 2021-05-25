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    Düzce'de koronavirüs denetimleri devam ediyor

    Düzce'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler, hız kesmeden sürüyor.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 14:27
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 14:30
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    Düzce'de koronavirüs denetimleri devam ediyor

    Düzce Valiliği’nin koordinasyonu ile birlikte merkez ve ilçelerde, koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapıldı.

    EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

    Koronavirüs salgını kapsamında, yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor.

    Bu kapsamda; halk otobüslerinde, gıda satışının yapıldığı yerler ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, ekipler tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.

    Düzce de koronavirüs denetimleri devam ediyor #1

    Düzce de koronavirüs denetimleri devam ediyor #2

    Düzce de koronavirüs denetimleri devam ediyor #3

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