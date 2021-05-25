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- Düzce'de koronavirüs denetimleri devam ediyor
Düzce'de koronavirüs denetimleri devam ediyor
Düzce'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler, hız kesmeden sürüyor.
- İHA
- 25.05.2021 - 14:27
- Güncelleme : 25.05.2021 - 14:30
Düzce Valiliği’nin koordinasyonu ile birlikte merkez ve ilçelerde, koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapıldı.
EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR
Koronavirüs salgını kapsamında, yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda; halk otobüslerinde, gıda satışının yapıldığı yerler ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, ekipler tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.