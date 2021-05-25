Düzce'de koronavirüs denetimleri devam ediyor

Düzce'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler, hız kesmeden sürüyor.

Düzce Valiliği’nin koordinasyonu ile birlikte merkez ve ilçelerde, koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapıldı.

EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Koronavirüs salgını kapsamında, yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda; halk otobüslerinde, gıda satışının yapıldığı yerler ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, ekipler tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.



