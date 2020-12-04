Karaca Mahallesi’nde, koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet geçirdi. Filyasyon ekibinden kaçan şahıs, cami avlusundaki şadırvanın camlarını parçalayıp kendine zarar verdi.

Düzce'nin Karaca Mahallesi’nde bulunan caminin şadırvanında meydana gelen olayda, 29 yaşındaki E.D. öğlen saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne giderek koronavirüs testi yaptırdı.

Akşam saatlerinde testinin pozitif olduğunu öğrenen E.D., filyasyon ekibinin eve geldiğini öğrenince evden kaçtı.

Düzce'de koronavirüse yakalandığını öğrenince, cinnet geçirdi İZLE







ŞADIRVANIN CAMLARINI KIRDI

Alkol alarak cami avlusuna gelen genç adam, burada şadırvandaki camları kırmaya başladı. Cami bahçesinden gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, genç adamın camları parçalayarak kendisine zarar verdiğini görerek bölgeye 112 Acil Ambulans ekiplerini istedi.





HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kanlar içerisinde kalan genç adam, sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Genç adamın yapılan kontrolleri sonrasında testinin pozitifi çıktığı ve pandemi acil servisine alındığı öğrenildi. Ekipler olay ile ilgili inceleme başlattı.