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    Düzce'de kriz geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü

    Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil kafa kafaya çarpıştı.
    • İHA
    • 10.09.2020 - 02:12
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    Düzce'de kriz geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü

    Düzce’nin Cumayeri İlçesi Dokuzdeğirmen Köyü yolu üzerinde, Cumayeri’nden Dokuzdeğirmen Köyü istikametine gitmekte olan ve iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçiren Hakkı Keskin’in kullandığı 81 FM 887 plakalı Dacia marka otomobil ile karşı yönden gelen Kenan B.’ın kullandığı 81 AN 076 plakalı Ford Trasnsit marka minibüs çarpıştı.

    Çarpmanın etkisi minibüs sürücüsü Kenan B. yaralanırken, otomobil sürücüsü Hakkı Keskin, araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücü Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından otomobil içinden yerden çıkarıldı.

    Düzce de kriz geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü #1

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

    Acil sağlık ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı sonrası hayata döndürülen yaralı otomobil sürücüsü Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen otomobil sürücüsü Hakkı Keskin kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzce de kriz geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü #2

    Düzce de kriz geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü #3

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