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    Düzce'de kumar baskını: Çatıdan kaçmaya çalıştılar

    Düzce'de boş binanın en üst katında kumar oynayan 3 kişi, polisi görünce çatıdan atlayarak yan binaya geçip, kaçmaya çalıştı.
    • DHA
    • 25.12.2020 - 03:16
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 03:31
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    Düzce'de kumar baskını: Çatıdan kaçmaya çalıştılar

    Düzce'nin Camikebir Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde polis, boş binanın en üst katında kumar oynayan 3 kişinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

    Belirlenen adrese düzenlnen operasyonda polisi gören 3 kişi binanın çatı katından yan binada bulunan bir dairenin balkonuna atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kaçan kişileri kısa sürede yakaladı.

    Düzce'de kumar baskını: Çatıdan kaçmaya çalıştılar-Video

    Düzce de kumar baskını: Çatıdan kaçmaya çalıştılar #1

    3 KİŞİYE 12 BİN 150 LİRA CEZA

    3 kişi gözaltına alınarak Şehit Polis Osman Çatana Polis Merkezi’ne götürüldü. 3 kişinin kumar oynadıkları binada iskambil kağıtları, alkol şişeleri ve bir miktar para ele geçirildi. 3 kişiye toplam 12 bin 150 TL ceza kesildi.

    Düzce de kumar baskını: Çatıdan kaçmaya çalıştılar #2

    Düzce de kumar baskını: Çatıdan kaçmaya çalıştılar #3

    Düzce de kumar baskını: Çatıdan kaçmaya çalıştılar #4

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