Düzce'de boş binanın en üst katında kumar oynayan 3 kişi, polisi görünce çatıdan atlayarak yan binaya geçip, kaçmaya çalıştı.

Düzce'nin Camikebir Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde polis, boş binanın en üst katında kumar oynayan 3 kişinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Belirlenen adrese düzenlnen operasyonda polisi gören 3 kişi binanın çatı katından yan binada bulunan bir dairenin balkonuna atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kaçan kişileri kısa sürede yakaladı.

Düzce'de kumar baskını: Çatıdan kaçmaya çalıştılar-Video

3 KİŞİYE 12 BİN 150 LİRA CEZA

3 kişi gözaltına alınarak Şehit Polis Osman Çatana Polis Merkezi’ne götürüldü. 3 kişinin kumar oynadıkları binada iskambil kağıtları, alkol şişeleri ve bir miktar para ele geçirildi. 3 kişiye toplam 12 bin 150 TL ceza kesildi.