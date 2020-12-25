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- Düzce'de kumar baskını: Çatıdan kaçmaya çalıştılar
Düzce'de kumar baskını: Çatıdan kaçmaya çalıştılar
Düzce'de boş binanın en üst katında kumar oynayan 3 kişi, polisi görünce çatıdan atlayarak yan binaya geçip, kaçmaya çalıştı.
- DHA
- 25.12.2020 - 03:16
- Güncelleme : 25.12.2020 - 03:31
Düzce'nin Camikebir Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde polis, boş binanın en üst katında kumar oynayan 3 kişinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
Belirlenen adrese düzenlnen operasyonda polisi gören 3 kişi binanın çatı katından yan binada bulunan bir dairenin balkonuna atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kaçan kişileri kısa sürede yakaladı.
Düzce'de kumar baskını: Çatıdan kaçmaya çalıştılar-Video
3 KİŞİYE 12 BİN 150 LİRA CEZA
3 kişi gözaltına alınarak Şehit Polis Osman Çatana Polis Merkezi’ne götürüldü. 3 kişinin kumar oynadıkları binada iskambil kağıtları, alkol şişeleri ve bir miktar para ele geçirildi. 3 kişiye toplam 12 bin 150 TL ceza kesildi.