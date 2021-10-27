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    Düzce’de, kurşunlanan yunus balığı kıyıya vurdu

    Çayağazı sahilinde kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu. Balığın sırt bölgesinde saçma izleri olduğu görüldü.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 17:11
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    Düzce’de, kurşunlanan yunus balığı kıyıya vurdu

    Düzce’de, Çayağazı sahilinde bir yunus balığı kıyıya vurdu.

    Durumu gören vatandaşlar balığın yanına gittiklerinde, beklenmedik bir olayla karşılaştı.

    Yaklaşık 2 metre olan yunus balığının sırt bölgesinde saçma izleri olduğu görüldü.

    EKİPLERE HABER VERDİLDİ

    Balığın kurşunlanarak öldürüldüğünü iddia eden olta balıkçıları, belediye ekiplerine bildirdi.

    Kıyıya vuran balık, ekiplerin çalışmaları ile bölgeden kaldırıldı.

    Düzce’de, kurşunlanan yunus balığı kıyıya vurdu VİDEO

    Düzce’de, kurşunlanan yunus balığı kıyıya vurdu #1

    Düzce’de, kurşunlanan yunus balığı kıyıya vurdu #2

    Düzce’de, kurşunlanan yunus balığı kıyıya vurdu #3

    Düzce’de, kurşunlanan yunus balığı kıyıya vurdu #4

    Düzce’de, kurşunlanan yunus balığı kıyıya vurdu #5

    Düzce’de, kurşunlanan yunus balığı kıyıya vurdu #6

    Düzce’de, kurşunlanan yunus balığı kıyıya vurdu #7

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