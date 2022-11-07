Düzce'de mantardan zehirlenen çift öldü

Yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki Yusuf Yavuz, hayatını kaybetti. Olaydan birkaç saat sonra da yaşlı adamın eşi Emine Yavuz vefat etti.

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de 4 Kasım’da, talihsiz bir olay yaşandı.

Yusuf Yavuz (62), eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz topladıkları mantarlardan yedi.

Zehirlenen 3 kişi, yakınlarının 112'yi araması üzerine Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 kişi İstanbul'a sevk edildi

Burada yapılan ilk tedavinin ardından 3 kişi, karaciğer yetmezliği nedeniyle İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşlı adam ve eşi öldü

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen; Yusuf Yavuz sabah saatlerinde hayatını kaybetti, eşi Emine Yavuz da birkaç saat sonra vefat etti.

İHA'nın haberine göre; Tuğba Yavuz'un ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Yusuf Yavuz defnedildi

Mantar zehirlenmesi sebebi ile hayatını kaybeden Yusuf Yavuz, Gümüşova Yeni Mahalle’de son yolculuğuna uğurlandı.

Evin önünde helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazına Cumayeri Kaymakamı Bilal Doğan, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile Yavuz'un sevenleri katıldı. Namazın ardından Yusuf Yavuz, Kışla Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.