Minibüste fenalaşarak baygınlık geçiren genç çocuğu, minibüs şoförü adeta ambulans gibi hastaneye yetiştirdi.

Düzce’de seyir halinde olan minibüs sürücüsü Ercan Danışmaz'ın aracında bir yolcu, fenalık geçirerek bayıldı.

Yolcular, gencin bayıldığını belirterek sürücüyü bilgilendirdi. Sürücü Ercan Danışmaz da hattından çıkarak direkt Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne minibüsü sürdü.

BAYGIN GENCİ HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Araçtaki tüm yolcularla birlikte ambulans gibi minibüsü kullanan sürücü, baygın genci hastaneye yetiştirdi.

GENCİN DURUMU İYİ

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bu olay minibüsün güvenlik kameralarınca saniye saniye kayıt altına alındı.

Düzce'de minibüste bayılan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi VİDEO







"DİREKT HASTANEYE GÖTÜRDÜM"

Olay hakkında bilgi veren şoför Ercan Danışmaz, “Cuma günü saat 15.00 gibi aracımda bir çocuk rahatsızlandı. Güzergâhımı değiştirerek sanayiden geçerek direkt hastaneye götürdüm. Ardından yolcuları dağıttım.” diye konuştu.