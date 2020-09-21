Düzce’de motosiklet otomobile çarptı, genç kadın öldü

Düzce’de, park halindeki otomobile çarpan motosiklette yolcu konumunda bulunan 5 aylık hamile kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.

Düzce Beçi Sapağı mevkisinde Emre Sönmezoğlu (27) yönetimindeki 81 AAG 372 plakalı motosiklet, park halindeki 34 PC 7857 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Emre Sönmezoğlu ile yolcu konumunda bulunan eşi Asuman Sönmezoğlu (25) metrelerce sürüklendi.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK...

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekibi yaralı kadını, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

5 AYLIK HAMİLE KADIN KURTARILAMADI

5 aylık hamile olan Sönmezoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre Sönmezoğlu'nun tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.