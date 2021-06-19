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    Düzce'de motosikletlinin otomobile çarptığı anlar

    Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 19.06.2021 - 08:58
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    Düzce'de motosikletlinin otomobile çarptığı anlar

    Düzce’nin Akçakoca ilçesi Ayazma Mahallesi Sapak mevkisinde İlhan Dalançıkan (35) kontrolündeki 35 HD 9153 plakalı motosiklet, ana yola giren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 EF 116 plakalı otomobile çarptı.

    Kazayı görenler durumu 112 Acil ve polise bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İlhan Dalançıkan’ı tedavisi için Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü.

    FECİ KAZA ANI KAMERADA

    Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde, süratle gelen motosikletin yola giren otomobile arkadan çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzce'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı VİDEO

    Düzce de motosikletlinin otomobile çarptığı anlar #1

    Düzce de motosikletlinin otomobile çarptığı anlar #2

    Düzce de motosikletlinin otomobile çarptığı anlar #3

    Düzce de motosikletlinin otomobile çarptığı anlar #4

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