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    Düzce'de muhtar babasını vuran şahsı öldürdü

    Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen olayda iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada babası öldürülen muhtar, babasını öldüren kişiyi beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.
    • 23.10.2022 - 04:23
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    Düzce'de muhtar babasını vuran şahsı öldürdü

    Düzce’nin Gümüşova İlçesinde merkeze bağlı Yenimahalle’de meydana gelen olayda Yeni Mahalle Muhtarı Z.B’nin babası İrfan Bıçakçı ile Nevzat Karadeniz arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

    Babasını öldüren şahsı vurdu

    Nevzat Karadeniz, belinden çıkardığı silahla İrfan Bıçakçı’yı vurdu. İrfan Bıçakçı’nın vurulduğunu gören oğlu Z.B’de beylik silahıyla Nevzat Karadeniz’i vurdu.

    Düzce de muhtar babasını vuran şahsı öldürdü #1

    Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

    İrfan Bıçakçı kaldırıldığı Gümüşova Entegre Hastanesi’nde hayatını kaybederken, Nevzat Karadeniz ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Nevzat Karadeniz’de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Düzce de muhtar babasını vuran şahsı öldürdü #2

    Zanlı gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, babasını vuran Nevzat Karadeniz’i beylik tabancasıyla vuran Z.B ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

    Düzce de muhtar babasını vuran şahsı öldürdü #3

    Düzce de muhtar babasını vuran şahsı öldürdü #4


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