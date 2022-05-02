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    Düzce'de oğlunu yaralayıp eşini öldüren adamdan pes dedirten savunma

    Eşi Ayşe Alkan'ı (50) tüfekle vurarak öldüren, oğlunu ise yaralayan Durdu Alkan (55), jandarmadaki ifadesinde, “Bu konuda hiç pişmanlığım yok. Bugün olmasa yarın olacaktı” dedi.
    • 02.05.2022 - 16:03
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    Düzce'de oğlunu yaralayıp eşini öldüren adamdan pes dedirten savunma

    Olay, dün öğleden sonra, Düzce'nin Yığılca ilçesi Hacıyeri köyünde meydana geldi.

    Bolu’da yaşayan Durdu Alkan bayramlaşmak için boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan ve oğlu Müslüm Alkan’ın kaldığı eve geldi.

    Çift arasındaki tartışmaya oğlu Müslüm Alkan da dahil oldu. Durdu Alkan aracında bulunan av tüfeğini alarak tekrar eve girdi.

    Oğlunu yaraladı, eşini öldürdü

    Babasının annesini vuracağını gören Müslüm Alkan müdahale etmek istedi.

    Durdu Alkan oğlunu sol bacağından yaraladı, daha sonra ateş ederek eşi Ayşe Alkan’ı öldürdü.

    Yaralanan Müslüm Alkan hastaneye kaldırılırken, ormana kaçan Durdu Alkan ise jandarma ekiplerince yakalandı.

    "Hiç pişmanlığım yok"

    Gözaltına alınan Durdu Alkan'ın ifadesinde, “Karımla defalarca barışmak istedim. Ama kendisi buna yanaşmadı. Bana uzaklaştırma kararı aldı. Bayramlaşmak için eve geldiğimde kimse yoktu. Beni kovmaya çalıştılar. Oğlum başıma nacakla vurdu ve yaralandım. Bu kez ben av tüfeğini alarak ateş etmeye başladım. Bu konuda hiç pişmanlığım yok. Bugün olmasa yarın olacaktı” dediği öğrenildi.

    Durdu Alkan'ın daha önce de adam yaralama suçundan cezaevine girdiği ve 2 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Durdu Alkan tutuklandı.

    DHA'nın aktardığına göre Ayşe Alkan ise Hacıyeri köyünde öğle namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Ayşe Alkan’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

    Düzce de oğlunu yaralayıp eşini öldüren adamdan pes dedirten savunma #1

    Düzce de oğlunu yaralayıp eşini öldüren adamdan pes dedirten savunma #2

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    Düzce de oğlunu yaralayıp eşini öldüren adamdan pes dedirten savunma #4

    Düzce de oğlunu yaralayıp eşini öldüren adamdan pes dedirten savunma #5


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