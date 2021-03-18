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    Düzce'de öğrenci okul camından aşağı düştü

    Okul çıkış saatinde iddialara göre arkadaşlarından geride kalan öğrenci, birinci kattaki pencereden çıkmaya çalışırken düşerek yaralandı.
    • DHA
    • 18.03.2021 - 14:58
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    Düzce'de öğrenci okul camından aşağı düştü

    Düzce'deki Namık Kemal İlkokulu’ndaki birinci sınıf öğrencisi M.L., okul çıkış saatinde arkadaşlarından geri kaldı.

    İddialara göre arkadaşlarının önüne geçmek için okulun çıkış kapısı yerine pencereye yönelen M.L., kalabalıkta fark edilmeyerek camı açtı ve aşağı düştü.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Öğrencinin düştüğünü gören okul dışındaki velilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi okul bahçesinde yapılan M.L. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düşen öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Düzce de öğrenci okul camından aşağı düştü #1

    Düzce de öğrenci okul camından aşağı düştü #2

    Düzce de öğrenci okul camından aşağı düştü #3

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