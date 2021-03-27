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    Düzce'de otobüsle otomobil çarpıştı

    Akçakoca ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
    • AA
    • 27.03.2021 - 19:56
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    Düzce'de otobüsle otomobil çarpıştı

    Düzce’nin Akçakoca ilçesi Teldüzü mevkiinde meydana gelen kazada, Sakarya Karasu istikametinden Düzce Akçakoca istikametine seyir halinde olan otobüs ile karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 11 KİŞİ YARALANDI

    Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Ekiplerin kaza yerindeki inlemeleri sürüyor.

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